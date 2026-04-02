Une mine d’histoire Blaye-les-Mines Tarn

Une mine d’histoire

Une mine d’histoire Domaine de la Verrerie 81400 Blaye-les-Mines Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Du Domaine de la Verrerie à la cokerie en passant par la salle des œuvres, vous découvrirez la cité de Fontgrande de Saint-Benoît de Carmaux.

Cette cité-jardin a été conçue pour offrir de meilleures conditions de vie aux mineurs.

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/ +33 5 63 76 76 67

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English :

From the Domaine de la Verrerie to the cokerie and the works hall, you will discover the city of Fontgrande this garden city that was designed to offer better living conditions compared to the industrial and polluted city.

Deutsch :

Von der Domaine de la Verrerie über die Kokerei bis hin zum Salle des ?uvres werden Sie die Siedlung Fontgrande in Saint-Benoît de Carmaux entdecken.

Diese Gartenstadt wurde entworfen, um den Bergarbeitern bessere Lebensbedingungen zu bieten.

Italiano :

Dal Domaine de la Verrerie alla cokeria, passando per la Salle des uvres, scoprirete il complesso residenziale di Fontgrande a Saint-Benoît de Carmaux.

Questa città giardino è stata progettata per offrire migliori condizioni di vita ai minatori.

Español :

Del Domaine de la Verrerie a la Cokerie pasando por la sala de las obras, descubrirá la ciudad de Fontgrande esta ciudad-jardín que fue diseñada para ofrecer mejores condiciones de vida en comparación con la ciudad industrial y contaminada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme