VAE Le tour du lac via Vesonne Montmin Col de la Forclaz Annecy Haute-Savoie

VAE Le tour du lac via Vesonne Montmin Col de la Forclaz Annecy Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

VAE Le tour du lac via Vesonne Montmin Col de la Forclaz

VAE Le tour du lac via Vesonne Montmin Col de la Forclaz Route des Marquisats 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Nous vous proposons un tour du lac entre piste cyclable et petites routes de montagnes, 51 kilomètres et 860 mètres de dénivelé positif, mais en vélo à assistante électrique ce n’est que du bonheur,

https://onelink.to/viannecy +33 4 50 45 00 33

English : Electrically assisted bicycle Tour of the lake via Vesonne Montmin Col de la Forclaz

We’re offering you a tour of the lake using cycle paths and small mountain roads.

It’s 51 kilometres and 860 metres of ascent, but on an electric bike, it’s nothing but fun

Deutsch :

Wir schlagen Ihnen eine Umrundung des Sees zwischen Radweg und kleinen Bergstraßen vor. 51 Kilometer und 860 positive Höhenmeter, aber mit einem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ist es nur ein Vergnügen,

Italiano :

Vi proponiamo un giro del lago su piste ciclabili e stradine di montagna, 51 chilometri e 860 metri di dislivello, ma in sella a una bici elettrica è a dir poco esaltante,

Español :

Le proponemos un recorrido por el lago a través de carriles bici y pequeñas carreteras de montaña, 51 kilómetros y 860 metros de desnivel, pero en bicicleta eléctrica es nada menos que estimulante,

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme