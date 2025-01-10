Vallée de l’Ozon Circuit n°13 Chenevelles Vienne

Vallée de l’Ozon Circuit n°13 Chenevelles Vienne vendredi 1 août 2025.

Vallée de l’Ozon Circuit n°13 A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Vallée de l’Ozon Circuit n°13 Parking devant la Mairie et sur la place de l’égl 86450 Chenevelles Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.visorando.com/randonnee-la-vallee-de-l-ozon-autour-de-chenevelle/ +33 5 49 21 05 47

English : Vallée de l’Ozon Circuit n°13

Deutsch : Vallée de l’Ozon Circuit n°13

Italiano :

Español : Vallée de l’Ozon Circuit n°13

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine