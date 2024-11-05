Vallée du Brevon Rochefort-sur-Brévon Côte-d’Or

Vallée du Brevon Rochefort-sur-Brévon Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

Vallée du Brevon A pieds Difficulté moyenne

Vallée du Brevon 21510 Rochefort-sur-Brévon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Ce circuit majoritairement forestier offre des points de vue pittoresques sur les villages de Beaulieu et Rochefort-sur-Brevon et sur la vallée du Brevon. Il vous permettra de découvrir la forêt châtillonnaise ses essences variées, ses arbres remarquables et sa faune sauvage (cerfs, chevreuils, sangliers, hérons… et avec un peu de chance, cigognes noires !).

English :

This mostly forest trail offers picturesque views of the villages of Beaulieu and Rochefort-sur-Brevon and of the Brevon valley. It will allow you to discover the forest of Châtillon: its varied species, its remarkable trees and its wild fauna (deer, roe deer, wild boars, herons? and with a little luck, black storks!).

Deutsch :

Dieser überwiegend waldreiche Rundweg bietet malerische Ausblicke auf die Dörfer Beaulieu und Rochefort-sur-Brevon sowie auf das Brevon-Tal. Auf diesem Weg können Sie den Wald von Châtillonnaise entdecken: seine verschiedenen Baumarten, seine bemerkenswerten Bäume und seine wilde Fauna (Hirsche, Rehe, Wildschweine, Reiher… und mit etwas Glück auch Schwarzstörche!).

Italiano :

Questo sentiero, prevalentemente forestale, offre viste pittoresche sui villaggi di Beaulieu e Rochefort-sur-Brevon e sulla valle del Brevon. Vi permetterà di scoprire la foresta di Châtillon: la sua varietà di specie, i suoi alberi notevoli e la sua fauna (cervi, caprioli, cinghiali, aironi e, con un po’ di fortuna, cicogne nere).

Español :

Este sendero principalmente forestal ofrece vistas pintorescas de los pueblos de Beaulieu y Rochefort-sur-Brevon y del valle del Brevon. Le permitirá descubrir el bosque de Châtillon: sus especies variadas, sus árboles notables y su fauna (ciervos, corzos, jabalíes, garzas y, con un poco de suerte, cigüeñas negras).

