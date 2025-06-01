Valleuse de Saussemare à VTT Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Durée : 70 Distance : 9100.0 Tarif :

Ce circuit de 9,1 km (dont 6,6 km sur chemin) est une randonnée qui emmène à la découverte de la valleuse de Saussemare, des plateaux et de la vallée du Dun. Si le vent est au rendez-vous, vous profiterez du ballet des kite-surfs qui fréquentent la belle plage de sable de Saint-Aubin-sur-Mer.

English : Valleuse de Saussemare à VTT

This 9.1 km circuit (of which 6.6 km are on a path) is a hike that takes you to discover the Saussemare valley, the plateaus and the Dun valley. If the wind is right, you can enjoy the « ballet » of kite-surfers that frequent the beautiful sandy beach of Saint-Aubin-sur-Mer.

Deutsch :

Dieser 9,1 km lange Rundweg (davon 6,6 km auf Wegen) ist eine Wanderung, die zur Entdeckung des Vallée de Saussemare, der Hochebenen und des Dun-Tals führt. Wenn es windig ist, genießen Sie das « Ballett » der Kite-Surfer, die den schönen Sandstrand von Saint-Aubin-sur-Mer frequentieren.

Italiano :

Questo circuito di 9,1 km (di cui 6,6 km su sentiero) è un’escursione che permette di scoprire la valle del Saussemare, gli altipiani e la valle del Dun. Se il vento è favorevole, si può assistere al « balletto » dei kite-surfisti che frequentano la bella spiaggia sabbiosa di Saint-Aubin-sur-Mer.

Español :

Este circuito de 9,1 km (de los cuales 6,6 km son por sendero) es una excursión que permite descubrir el valle del Saussemare, las mesetas y el valle del Dun. Si el viento es favorable, podrá disfrutar del « ballet » de los kitesurfistas que frecuentan la hermosa playa de arena de Saint-Aubin-sur-Mer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme