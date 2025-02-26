Véloroute voie verte du sânon Maixe Meurthe-et-Moselle

Véloroute voie verte du sânon Maixe Meurthe-et-Moselle vendredi 1 août 2025.

Véloroute voie verte du sânon Adultes En VTT Facile

Voie verte Véloroute voie verte du sânon 54370 Maixe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 18000.0 Tarif :

La Voie Verte suit le chemin de halage du canal de la Marne au Rhin et relie les différents ports fluviaux du territoire (Einville, Parroy, Xures et Lagarde). Il offre un parcours agréable aux marcheurs, cyclistes et plaisanciers au cœur de la campagne Lorraine.

Vous pouvez suivre également la véloroute à travers un circuit de géocoaching 35 balises jonchent la portion entre Maixe et Lagarde.

http://www.ccsanon.fr/ +33 3 83 72 05 64

English :

The Voie Verte follows the towpath of the Marne-Rhine canal and links the different river ports of the territory (Einville, Parroy, Xures and Lagarde). It offers a pleasant route to walkers, cyclists and boaters in the heart of the Lorraine countryside.

You can also follow the bicycle route through a geocaching circuit 35 markers are located along the section between Maixe and Lagarde.

Deutsch :

Der Voie Verte folgt dem Treidelpfad des Rhein-Marne-Kanals und verbindet die verschiedenen Flusshäfen der Region (Einville, Parroy, Xures und Lagarde). Er bietet Wanderern, Radfahrern und Bootsfahrern eine angenehme Strecke im Herzen der lothringischen Landschaft.

Sie können der Fahrradroute auch auf einer Geocoaching-Tour folgen 35 Markierungen säumen den Abschnitt zwischen Maixe und Lagarde.

Italiano :

La Voie Verte segue l’alzaia del Canale Marna-Reno e collega i vari porti fluviali della zona (Einville, Parroy, Xures e Lagarde). Offre un piacevole percorso per escursionisti, ciclisti e navigatori nel cuore della campagna lorenese.

È anche possibile seguire la pista ciclabile attraverso un circuito di geocaching 35 marcatori sono posizionati lungo il tratto tra Maixe e Lagarde.

Español :

La Voie Verte sigue el camino de sirga del canal Marne-Rhine y une los distintos puertos fluviales de la zona (Einville, Parroy, Xures y Lagarde). Ofrece un agradable recorrido para caminantes, ciclistas y navegantes en el corazón de la campiña lorenesa.

También puede seguir la ruta ciclista a través de un circuito de geocaching 35 marcadores se encuentran a lo largo del tramo entre Maixe y Lagarde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par Système d’information touristique Lorrain