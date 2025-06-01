Vers la Forêt d’Eawy Mesnières-en-Bray Seine-Maritime

Durée : 450 Distance : 30000.0

De bonnes chaussures de randonnée aux pieds, le sac sur le dos avec de quoi se restaurer et un vêtement chaud par mesure de sécurité, ça y est vous êtes parés pour cette journée en Pays de Bray. En grimpant vers la Forêt d’Eawy ne manquez pas de vous retourner pour admirer la vallée de la Béthune et le Château de Mesnières-en-Bray qui s’éloigne à mesure que vous avancez. En forêt d’Eawy, on vous conseille de profiter de ces moments au vert pour vous promener dans l’arboretum du jardin du Roi de Rome avant de redescendre dans la vallée. Traversez Bully pour rejoindre Neufchatel-en-Bray. L’Avenue Verte London-Paris vous ramènera tranquillement vers votre point de départ et vous permettra de voir le superbe château de Mesnières-en-Bray de plus près.

https://tourisme.brayeawy.fr/ +33 2 35 93 22 96

English : Vers la Forêt d’Eawy

Good hiking boots on your feet, a bag on your back with food and a warm garment for safety, that’s it, you are ready for this day in Pays de Bray. Climbing up towards the Forest of Eawy, don’t forget to turn around to admire the valley of the Béthune and the Château de Mesnières-en-Bray which is getting further and further away as you go along. In Eawy Forest, we advise you to take advantage of these moments in the green to walk in the arboretum of the King of Rome’s garden before going down into the valley. Cross Bully to reach Neufchatel-en-Bray. The Avenue Verte London-Paris will take you back to your starting point and allow you to see the superb castle of Mesnières-en-Bray up close.

Deutsch :

Gute Wanderschuhe an den Füßen, den Rucksack auf dem Rücken mit etwas zu essen und aus Sicherheitsgründen ein warmes Kleidungsstück schon sind Sie bereit für diesen Tag im Pays de Bray. Wenn Sie zum Forêt d’Eawy hinaufsteigen, sollten Sie sich unbedingt umdrehen, um das Tal der Béthune und das Schloss Mesnières-en-Bray zu bewundern, das sich immer weiter entfernt, je weiter Sie gehen. Im Forêt d’Eawy empfehlen wir Ihnen, die Zeit im Grünen für einen Spaziergang durch das Arboretum des Gartens des Königs von Rom zu nutzen, bevor Sie wieder ins Tal hinabsteigen. Durchqueren Sie Bully, um nach Neufchatel-en-Bray zu gelangen. Die Avenue Verte London-Paris führt Sie gemütlich zu Ihrem Ausgangspunkt zurück und bietet Ihnen die Möglichkeit, das wunderschöne Schloss von Mesnières-en-Bray aus der Nähe zu betrachten.

Italiano :

Con buone scarpe da trekking ai piedi, uno zaino in spalla con qualcosa da mangiare e un indumento caldo per sicurezza, siete pronti per questa giornata nel Pays de Bray. Salendo verso la Forêt d’Eawy, non dimenticate di voltarvi per ammirare la valle della Béthune e il castello di Mesnières-en-Bray, che diventa sempre più distante man mano che si procede. Nella foresta di Eawy, vi consigliamo di approfittare di questi momenti verdi per passeggiare nell’arboreto del giardino del Re di Roma prima di ridiscendere a valle. Attraversare Bully per raggiungere Neufchatel-en-Bray. L’Avenue Verte Londra-Parigi vi riporterà al punto di partenza e vi permetterà di vedere da vicino lo splendido castello di Mesnières-en-Bray.

Español :

Con un buen calzado de senderismo en los pies, una mochila a la espalda con algo de comer y una prenda de abrigo para la seguridad, está listo para este día en el Pays de Bray. Al subir hacia el Forêt d’Eawy, no olvide darse la vuelta para admirar el valle de la Béthune y el Château de Mesnières-en-Bray, que se aleja a medida que avanza. En el bosque de Eawy, le aconsejamos que aproveche estos momentos verdes para pasear por el arboreto del jardín del Rey de Roma antes de volver a bajar al valle. Cruzar Bully para llegar a Neufchatel-en-Bray. La Avenue Verte Londres-París le llevará de vuelta al punto de partida y le permitirá ver de cerca el magnífico castillo de Mesnières-en-Bray.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme