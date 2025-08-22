Villages de Meurthe-et-Moselle Gémonville Gémonville Meurthe-et-Moselle

Villages de Meurthe-et-Moselle Gémonville Adultes A pieds

Villages de Meurthe-et-Moselle Gémonville Grande rue 54115 Gémonville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Itinéraire du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle

A une quinzaine de kilomètres au Sud de Colombey-les-Belles, Gémonville n’est accessible, par voie routière, que depuis le département des Vosges. La visite commence Grande Rue, face à l’église, et se poursuit en direction de la rue Verdunoise. Traversant ensuite l’Aroffe et la rue du château, le paysage de la vallée s’offre sur notre droite. De retour sur nos pas, on emprunte alors la rue du Moulin. Enfin, on rejoint le quai de l’Aroffe sur la rive opposée avant de retrouver le point de départ.

http://www.caue54.com/archi_itineraire_detail.asp?Fiche=101&archive=0

English :

Itinerary of the CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) of Meurthe-et-Moselle

About fifteen kilometres south of Colombey-les-Belles, Gémonville is only accessible by road from the Vosges department. The visit begins in Grande Rue, opposite the church, and continues in the direction of Rue Verdunoise. Crossing the Aroffe and the Rue du Château, the landscape of the valley is on our right. Back on our steps, we then take the rue du Moulin. Finally, we reach the quai de l’Aroffe on the opposite bank before returning to the starting point.

Deutsch :

Route des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle (Rat für Architektur, Städtebau und Umwelt)

Gémonville liegt etwa 15 km südlich von Colombey-les-Belles und ist auf dem Straßenweg nur aus dem Departement Vosges zu erreichen. Der Rundgang beginnt in der Grande Rue, gegenüber der Kirche, und führt in Richtung der Rue Verdunoise. Anschließend überqueren wir den Aroffe und die Rue du Château, und zu unserer Rechten bietet sich uns die Landschaft des Tals. Auf dem Rückweg geht es dann durch die Rue du Moulin. Schließlich erreicht man den Quai de l’Aroffe am gegenüberliegenden Ufer, bevor man wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt.

Italiano :

Itinerario del CAUE (Consiglio di architettura, urbanistica e ambiente) della Meurthe-et-Moselle

A circa quindici chilometri a sud di Colombey-les-Belles, Gémonville è accessibile solo su strada dal dipartimento dei Vosgi. La visita inizia nella Grande Rue, di fronte alla chiesa, e prosegue verso la Rue Verdunoise. Poi, attraversando l’Aroffe e la rue du château, il paesaggio della valle si apre alla nostra destra. Tornando sui nostri passi, prendiamo rue du Moulin. Infine, raggiungiamo il molo di Aroffe sulla riva opposta prima di tornare al punto di partenza.

Español :

Itinerario del CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente) de Meurthe-et-Moselle

A unos quince kilómetros al sur de Colombey-les-Belles, Gémonville sólo es accesible por carretera desde el departamento de los Vosgos. La visita comienza en la Grande Rue, frente a la iglesia, y continúa hacia la Rue Verdunoise. Luego, al cruzar el Aroffe y la rue du château, el paisaje del valle se abre a nuestra derecha. Volviendo sobre nuestros pasos, tomamos la rue du Moulin. Finalmente, llegamos al muelle de Aroffe, en la orilla opuesta, antes de volver al punto de partida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Système d’information touristique Lorrain