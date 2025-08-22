Villages et Collines Aurimont Gers

Villages et Collines

Villages et Collines Parking de la salle des fêtes 32450 Aurimont Gers Occitanie

Au départ du petit village d’Aurimont, profitez de cette petite boucle de 14km pour découvrir nos villages ruraux en vélo électrique.

http://www.tourisme-3cag-gers.com/ +33 5 62 67 77 87

English : Villages and hills

From the small village of Aurimont, enjoy this little loop of 14km to discover our rural villages by electric bike.

Deutsch :

Starten Sie in dem kleinen Dorf Aurimont und nutzen Sie diese kleine Schleife von 14 km, um unsere ländlichen Dörfer mit dem Elektrofahrrad zu entdecken.

Italiano :

Partendo dal piccolo villaggio di Aurimont, approfittate di questo breve anello di 14 km per scoprire i nostri villaggi rurali in bicicletta elettrica.

Español :

Partiendo del pequeño pueblo de Aurimont, aproveche este corto bucle de 14 km para descubrir nuestros pueblos rurales en bicicleta eléctrica.

