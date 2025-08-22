Villages et Collines Aurimont Gers
Villages et Collines Aurimont Gers vendredi 1 mai 2026.
Villages et Collines
Villages et Collines Parking de la salle des fêtes 32450 Aurimont Gers Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Au départ du petit village d’Aurimont, profitez de cette petite boucle de 14km pour découvrir nos villages ruraux en vélo électrique.
http://www.tourisme-3cag-gers.com/ +33 5 62 67 77 87
English : Villages and hills
From the small village of Aurimont, enjoy this little loop of 14km to discover our rural villages by electric bike.
Deutsch :
Starten Sie in dem kleinen Dorf Aurimont und nutzen Sie diese kleine Schleife von 14 km, um unsere ländlichen Dörfer mit dem Elektrofahrrad zu entdecken.
Italiano :
Partendo dal piccolo villaggio di Aurimont, approfittate di questo breve anello di 14 km per scoprire i nostri villaggi rurali in bicicletta elettrica.
Español :
Partiendo del pequeño pueblo de Aurimont, aproveche este corto bucle de 14 km para descubrir nuestros pueblos rurales en bicicleta eléctrica.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme