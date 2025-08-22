Villages et coteaux du Limargue Fons Lot

Villages et coteaux du Limargue

Villages et coteaux du Limargue 46100 Fons Lot Occitanie

Durée : 240 Distance : 13100.0

Une balade au cœur d’un vallon verdoyant et de ses hameaux traditionnels, pour découvrir les terres généreuses du Limargue.

Village prospère au Moyen-Age (lieu de justice royale), Fons conserve une remarquable architecture à découvrir au détour de ses rues, de son église romane et du prieuré

English :

A walk in the heart of a green valley and its traditional hamlets, to discover the generous lands of the Limargue.

A prosperous village in the Middle Ages (a place of royal justice), Fons has preserved its remarkable architecture, which you can discover as you stroll through its streets, past its Romanesque church and priory

Deutsch :

Ein Spaziergang durch ein grünes Tal und seine traditionellen Weiler, um die großzügigen Landschaften der Limargue zu entdecken.

Fons, ein im Mittelalter wohlhabendes Dorf (königlicher Gerichtsort), bewahrt eine bemerkenswerte Architektur, die es in den Straßen, der romanischen Kirche und dem Priorat zu entdecken gilt

Italiano :

Una passeggiata nel cuore di una valle verde e dei suoi borghi tradizionali, alla scoperta delle generose terre della Limargue.

Villaggio prospero nel Medioevo (luogo di giustizia reale), Fons ha conservato una notevole architettura che potrete scoprire passeggiando per le sue strade, passando per la chiesa romanica e il priorato

Español :

Un paseo por el corazón de un valle verde y sus aldeas tradicionales, para descubrir las generosas tierras de la Limargue.

Pueblo próspero en la Edad Media (lugar de justicia real), Fons ha conservado su notable arquitectura, que podrá explorar paseando por sus calles, pasando por su iglesia románica y su priorato

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot