Villebramar, la balade des tulipes agenaises Villebramar Lot-et-Garonne

Villebramar, la balade des tulipes agenaises

Villebramar, la balade des tulipes agenaises 47380 Villebramar Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Les départ et arrivée de ce circuit se parcourent sur une voie communale bordée de vergers au départ, sur une route départementale peu fréquentée au retour. De nombreux points de vue vous feront découvrir les nombreux villages perchés alentours.

+33 5 53 66 13 33

English : Villebramar, la balade des tulipes agenaises

The departure and arrival of this circuit are on a communal road lined with orchards at the start, on a little frequented departmental road at the return. Many points of view will make you discover the many perched villages around.

Deutsch : Villebramar, la balade des tulipes agenaises

Start und Ziel dieses Rundwegs befinden sich auf einem von Obstplantagen gesäumten Gemeindeweg am Anfang und auf einer wenig befahrenen Landstraße am Ende. Von zahlreichen Aussichtspunkten aus können Sie die vielen hochgelegenen Dörfer in der Umgebung entdecken.

Italiano :

La partenza e l’arrivo di questo circuito sono su una strada comunale costeggiata da frutteti all’inizio e su una strada dipartimentale poco frequentata al ritorno. Ci sono molti punti panoramici da cui si possono scoprire i numerosi villaggi collinari della zona.

Español : Villebramar, la balade des tulipes agenaises

La salida y la meta de este circuito se encuentran en una carretera comunal bordeada de huertos en la salida, y en una carretera departamental poco transitada en la vuelta. Hay muchos miradores desde los que se pueden descubrir los numerosos pueblos de la zona situados en lo alto de las colinas.

