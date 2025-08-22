Visite interactive Baludik Les secrets du Musée des Métiers

Visite interactive Baludik Les secrets du Musée des Métiers 49290 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 1000.0 Tarif :

Une visite intéractive au musée des Métiers. Un jeu grandeur nature pour découvrir le musée de façon ludique et intéractive.

https://baludik.fr/parcours/3053-les-secrets-du-musee-des-metiers/ +33 2 41 78 24 08

English :

An interactive visit to the Musée des Métiers. A life-size game to discover the museum in a playful and interactive way.

Deutsch :

Ein interaktiver Besuch im Musée des Métiers. Ein lebensgroßes Spiel, um das Museum auf spielerische und interaktive Weise zu entdecken.

Italiano :

Una visita interattiva al Musée des Métiers. Un gioco a grandezza naturale per scoprire il museo in modo divertente e interattivo.

Español :

Una visita interactiva al Museo de los Oficios. Un juego a tamaño real para descubrir el museo de forma divertida e interactiva.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime