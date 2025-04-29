Viverols un pas de 1 000 ans Parcours découverte patrimoine Viverols Puy-de-Dôme

Viverols un pas de 1 000 ans Parcours découverte patrimoine 63840 Viverols Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Viverols Classé « Villes et bourgs de caractère du Livradois Forez » par le Parc Naturel Régional du Livradois Forez, pour découvrir son histoire de 1 000 ans.

https://www.auvergne-livradois-forez.com/ +33 4 73 95 47 06

English :

Viverols Classified « Cities and towns of character of Livradois Forez » by the Regional Natural Park of Livradois Forez, to discover its history of 1 000 years.

Deutsch :

Viverols: Vom regionalen Naturpark Livradois Forez als « Villes et bourgs de caractère du Livradois Forez » klassifiziert, um die 1000-jährige Geschichte des Ortes zu erkunden.

Italiano :

Viverols: classificata come « Città e villaggio di carattere del Livradois Forez » dal Parco Naturale Regionale del Livradois Forez, per scoprire la sua storia millenaria.

Español :

Viverols: Clasificada como « Ciudad y pueblo de carácter en Livradois Forez » por el Parque Natural Regional de Livradois Forez, para descubrir su historia de 1.000 años.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29