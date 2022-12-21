VOIE VERTE BLAIN / LE GÂVRE Blain Loire-Atlantique

VOIE VERTE BLAIN / LE GÂVRE 44130 Blain Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Le Pays de Blain a aménagé un tronçon de l’ancienne voie ferrée Montoir de Bretagne Sablé sur Sarthe, pour en faire une voie verte.

The Pays de Blain has laid out a section of the old Montoir de Bretagne Sablé sur Sarthe railway line to make it a greenway.

Die Region Pays de Blain hat einen Abschnitt der alten Eisenbahnstrecke Montoir de Bretagne ? Sablé sur Sarthe zu einem grünen Weg umgestaltet.

Il Pays de Blain ha trasformato in greenway un tratto della vecchia linea ferroviaria Montoir de Bretagne-Sablé sur Sarthe La linea ferroviaria di Sablé sur Sarthe trasformata in una greenway.

El País de Blain ha transformado en vía verde un tramo de la antigua línea de ferrocarril de Montoir de Bretagne a Sablé sur Sarthe Transformación de la vía férrea de Sablé sur Sarthe en vía verde.

