Voie verte de Auneuil à Rainvillers Auneuil Oise

Voie verte de Auneuil à Rainvillers Rue de la Gare 60390 Auneuil Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 6200.0 Tarif :

Cette Voie Verte emprunte un délaissé ferroviaire sur sa partie Nord (de Aux Marais jusqu’aux abords de la N31), puis sa partie Sud (de la Rue de Sinancourt à Auneuil). La partie intermédiaire centrale longe la D981 .

English : Voie verte de Auneuil à Rainvillers

The Voie Verte follows a railway track on its northern section (from Aux Marais to the edge of the N31), then its southern section (from Rue de Sinancourt to Auneuil). The middle section runs alongside the D981 .

Deutsch : Voie verte de Auneuil à Rainvillers

Diese Voie Verte verläuft im nördlichen Teil (von Aux Marais bis zum Rand der N31) und im südlichen Teil (von der Rue de Sinancourt bis Auneuil) auf einer Bahntrasse. Der mittlere Abschnitt verläuft entlang der D981.

La parte settentrionale della Voie Verte (da Aux Marais ai margini della N31) si snoda lungo un tracciato ferroviario, seguita dalla parte meridionale (da Rue de Sinancourt ad Auneuil). Il tratto centrale costeggia la D981.

Español : Voie verte de Auneuil à Rainvillers

La parte norte de la Voie Verte (de Aux Marais al borde de la N31) discurre por una vía férrea, seguida de la parte sur (de la Rue de Sinancourt a Auneuil). La parte central discurre junto a la D981.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par SIM Hauts-de-France