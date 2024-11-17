Voie Verte de Chalosse Saint-Sever Landes

Voie Verte de Chalosse Saint-Sever Landes vendredi 1 août 2025.

Voie Verte de Chalosse

Voie Verte de Chalosse 40500 Saint-Sever Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ancienne voie de chemin de fer damée et balisée pour les promeneurs à pied, à vélo (VTT ou VTC) et même à cheval. Elle va de Saint-Sever (quartier d’Augreilh) à Hinx puis une petite route rejoint Dax.

http://www.landes-chalosse.com/ +33 5 58 76 34 64

English : Voie Verte de Chalosse

An old railway track that has been groomed and marked out for walkers, cyclists (mountain bikes or VTC) and even horse riders. It goes from Saint-Sever (district of Augreilh) to Hinx then a small road joins Dax.

Deutsch : Voie Verte de Chalosse

Ehemalige Eisenbahnstrecke, die für Spaziergänger, Radfahrer (MTB oder VTC) und sogar für Reiter präpariert und ausgeschildert ist. Er verläuft von Saint-Sever (Stadtteil Augreilh) bis Hinx, dann führt eine kleine Straße nach Dax.

Italiano :

Un ex tracciato ferroviario, curato e segnalato per gli escursionisti, i ciclisti (mountain bike o VTC) e anche per i cavalieri. Va da Saint-Sever (distretto di Augreilh) a Hinx e poi una piccola strada fino a Dax.

Español : Voie Verte de Chalosse

Una antigua vía férrea, acondicionada y señalizada para caminantes, ciclistas (bicicletas de montaña o VTC) e incluso jinetes. Va desde Saint-Sever (distrito de Augreilh) hasta Hinx y luego una pequeña carretera hasta Dax.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine