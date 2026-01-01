Jardin partage Place du Tribunal Saint-Sever
Jardin partage Place du Tribunal Saint-Sever vendredi 1 mai 2026.
Jardin partage
Place du Tribunal Halles de Saint-Sever Saint-Sever Landes
Gratuit
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
2026-05-01
Chaque 1er mai aux halles de Saint-Sever, la matinée est consacrée à l’échange de plantes, de conseils et d’astuces.
Les jardiniers novices ou confirmés s’y donnent rendez-vous pour échanger et transmettre leur expérience.
Place du Tribunal Halles de Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine
English :
Every May 1st at the Halles de Saint-Sever, the morning is devoted to exchanging plants, tips and tricks.
Novice and experienced gardeners alike come together to exchange and pass on their experience.
