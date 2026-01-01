Jardin partage Place du Tribunal Saint-Sever

Jardin partage

Chaque 1er mai aux halles de Saint-Sever, la matinée est consacrée à l’échange de plantes, de conseils et d’astuces.

Les jardiniers novices ou confirmés s’y donnent rendez-vous pour échanger et transmettre leur expérience.

Place du Tribunal Halles de Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

Every May 1st at the Halles de Saint-Sever, the morning is devoted to exchanging plants, tips and tricks.

Novice and experienced gardeners alike come together to exchange and pass on their experience.

