Voie Verte de la Vallée de l’Ennemane Raucourt-et-Flaba Ardennes

Voie Verte de la Vallée de l’Ennemane
La Voie Verte de l’Ennemane, sur une distance de 9 262 mètres, vous amène sur le tracé d’une ancienne voie de chemin de fer qui desservait de multiples entreprises métallurgiques.L’itinéraire est jalonné de panneaux explicatifs mettant en valeur le patrimoine historique et industriel des communes traversées.L’aménagement a été réalisé pour les amoureux de la promenade et de la détente piste de vélo de cross, parcours de VTT, jeux pour enfants, espaces verts aménagés, tables de pique nique…Bonne balade au bord de l’Ennemane…
English :
The 9,262-metre-long Voie Verte de l’Ennemane (Green Way of the Ennemane) takes you along the route of an old railway line that served many metalworking companies. The route is marked out with explanatory panels highlighting the historical and industrial heritage of the towns crossed. The layout has been designed for lovers of walking and relaxation: cross-country bike track, mountain bike trails, children’s games, landscaped green areas, picnic tables… Enjoy your walk along the Ennemane…
Deutsch :
Der 9.262 m lange Voie Verte de l’Ennemane führt Sie auf der Trasse einer ehemaligen Eisenbahnstrecke entlang, die zahlreiche metallverarbeitende Betriebe bediente.Die Route ist mit Schautafeln gesäumt, die das historische und industrielle Erbe der durchquerten Gemeinden hervorheben.Die Einrichtung wurde für die Liebhaber von Spaziergängen und Entspannung geschaffen: Crossrad-Piste, Mountainbike-Strecke, Kinderspiele, angelegte Grünflächen, Picknicktische…Viel Spaß beim Spaziergang am Ufer der Ennemane…
Italiano :
La Voie Verte de l’Ennemane, su un percorso di 9.262 metri, si snoda lungo il tracciato di un’ex linea ferroviaria che serviva numerose aziende metallurgiche.Il percorso è segnalato da pannelli esplicativi che evidenziano il patrimonio storico e industriale dei comuni attraversati.Il tracciato è stato creato per gli amanti delle passeggiate e del relax: pista ciclabile di fondo, percorso per mountain bike, parco giochi per bambini, aree verdi paesaggistiche, tavoli da picnic… Godetevi la vostra passeggiata lungo l’Ennemane…
Español :
La Voie Verte de l’Ennemane, a lo largo de 9.262 metros, recorre el trazado de una antigua línea de ferrocarril que dio servicio a numerosas empresas metalúrgicas.El recorrido está señalizado con paneles explicativos que destacan el patrimonio histórico e industrial de los municipios que atraviesa.El trazado ha sido creado para los amantes del senderismo y la relajación: pista para bicicletas de campo a través, recorrido para bicicletas de montaña, parque infantil, zonas verdes ajardinadas, mesas de picnic… Disfrute de su paseo por el Ennemane…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Ardennes Tourisme