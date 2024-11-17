Voie Verte des Landes de Roquefort Roquefort Landes

Voie Verte des Landes de Roquefort 40120 Roquefort Landes Nouvelle-Aquitaine

Au départ de Roquefort, cette ancienne voie ferrée, aménagée en piste rustique de 21 km, conduit le touriste à vélo (VTT ou VTC) à Bourriot-Bergonce, à la limite de la Gironde.

+33 5 58 03 40 31

English : Voie Verte des Landes de Roquefort

Starting from Roquefort, this old railway line, converted into a 21 km rustic track, leads the tourist by bike (mountain bike or VTC) to Bourriot-Bergonce, on the border of the Gironde.

Deutsch : Voie Verte des Landes de Roquefort

Von Roquefort aus führt diese ehemalige Eisenbahnstrecke, die zu einem 21 km langen rustikalen Weg ausgebaut wurde, den Touristen mit dem Fahrrad (Mountainbike oder Mountainbike) nach Bourriot-Bergonce an der Grenze zur Gironde.

Italiano :

Partendo da Roquefort, questa vecchia linea ferroviaria, trasformata in un percorso rustico di 21 km, conduce il turista in bicicletta (mountain bike o VTC) a Bourriot-Bergonce, al confine con la Gironda.

Español : Voie Verte des Landes de Roquefort

Partiendo de Roquefort, esta antigua línea de ferrocarril, convertida en una pista rústica de 21 km, conduce al turista en bicicleta (de montaña o VTC) hasta Bourriot-Bergonce, en la frontera de la Gironda.

