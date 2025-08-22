Voie verte Saint-Sauveur-le-Vicomte La Haye-du-Puits Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Voie verte Saint-Sauveur-le-Vicomte La Haye-du-Puits

Voie verte Saint-Sauveur-le-Vicomte La Haye-du-Puits 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 16000.0 Tarif :

Ce parcours de 15 km s’effectue le long de l’ancienne voie ferrée, bordée d’arbres. Le donjon du 11è siècle, encore debout, s’obstine à défier le temps, tout comme les rumeurs de sorcellerie qui perdurent, dit-on, jusqu’à nos jours. Après des destructions d’une ampleur considérable pendant la guerre, la ville a été soigneusement restaurée.

English : Voie verte Saint-Sauveur-le-Vicomte La Haye-du-Puits

This 15 km course is along the old railway line, lined with trees. The 11th century dungeon, still standing, is stubbornly defying time, as are the rumours of witchcraft that are said to still exist today. After considerable destruction during the war, the city was carefully restored.

Deutsch :

Die 15 km lange Strecke verläuft entlang der alten Eisenbahnstrecke, die von Bäumen gesäumt ist. Der noch stehende Bergfried aus dem 11. Jahrhundert trotzt der Zeit, ebenso wie die Gerüchte über Hexerei, die sich angeblich bis heute halten. Nach umfangreichen Zerstörungen im Krieg wurde die Stadt sorgfältig restauriert.

Italiano :

Questo percorso di 15 km si snoda lungo la vecchia linea ferroviaria, fiancheggiata da alberi. Il torrione dell’XI secolo, ancora in piedi, sfida il tempo, così come le voci di stregoneria che si dice persistano ancora oggi. Dopo le distruzioni subite durante la guerra, la città è stata accuratamente restaurata.

Español :

Esta ruta de 15 km recorre la antigua línea de ferrocarril, bordeada de árboles. La torre del homenaje del siglo XI, que sigue en pie, desafía al tiempo, al igual que los rumores de brujería que, según se dice, persisten hasta nuestros días. Después de una gran destrucción durante la guerra, la ciudad ha sido cuidadosamente restaurada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme