VTT Carladez La Chapelle de Lez Mur-de-Barrez Aveyron

VTT Carladez La Chapelle de Lez

VTT Carladez La Chapelle de Lez 12 Grand’rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

Hors du temps, nature sauvage, en piste vers le sanctuaire de Notre Dame de Lez.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

Out of time, wild nature, on the way to the sanctuary of Notre Dame de Lez.

Deutsch :

Aus der Zeit gefallen, wilde Natur, auf dem Weg zum Heiligtum Notre Dame de Lez.

Italiano :

Fuori dal tempo, natura selvaggia, sulla strada per il santuario di Notre Dame de Lez.

Español :

Fuera de tiempo, naturaleza salvaje, camino del santuario de Notre Dame de Lez.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron