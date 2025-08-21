VTT Carladez La Chapelle de Lez Mur-de-Barrez Aveyron
VTT Carladez La Chapelle de Lez 12 Grand’rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie
Hors du temps, nature sauvage, en piste vers le sanctuaire de Notre Dame de Lez.
https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16
English :
Out of time, wild nature, on the way to the sanctuary of Notre Dame de Lez.
Deutsch :
Aus der Zeit gefallen, wilde Natur, auf dem Weg zum Heiligtum Notre Dame de Lez.
Italiano :
Fuori dal tempo, natura selvaggia, sulla strada per il santuario di Notre Dame de Lez.
Español :
Fuera de tiempo, naturaleza salvaje, camino del santuario de Notre Dame de Lez.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron