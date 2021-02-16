VTT Circuit 6 Le Bois De L’ours Rodez Aveyron

VTT Circuit 6 Le Bois De L’ours Parking St Pierre 12000 Rodez Aveyron Occitanie

Ce circuit rouge est vallonné et varié avec des passages exigeants.

 

English :

This red circuit is hilly and varied with demanding passages.

Deutsch :

Diese rote Strecke ist hügelig und abwechslungsreich mit anspruchsvollen Passagen.

Italiano :

Questo circuito rosso è collinoso e vario, con tratti impegnativi.

Español :

Este circuito rojo es accidentado y variado con tramos exigentes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron