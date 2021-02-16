VTT Circuit 6 Le Bois De L’ours Rodez Aveyron
VTT Circuit 6 Le Bois De L’ours Rodez Aveyron vendredi 1 août 2025.
VTT Circuit 6 Le Bois De L’ours
VTT Circuit 6 Le Bois De L’ours Parking St Pierre 12000 Rodez Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Ce circuit rouge est vallonné et varié avec des passages exigeants.
English :
This red circuit is hilly and varied with demanding passages.
Deutsch :
Diese rote Strecke ist hügelig und abwechslungsreich mit anspruchsvollen Passagen.
Italiano :
Questo circuito rosso è collinoso e vario, con tratti impegnativi.
Español :
Este circuito rojo es accidentado y variado con tramos exigentes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron