VTT N°31 Tour Bergout Ichantes Jaupins Bedous Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 28000.0

La vallée d’Aspe regorge de sentiers adaptés au VTT, mais serait-il exagéré de dire que l’on atteint ici la perfection? La boucle en question est d’une telle intensité que l’on en apprécie les montées sur bitume. Les descentes de première classe sont longues et exigeantes, mais tellement belles!

English : VTT N°31 Tour Bergout Ichantes Jaupins

The Vallée d’Aspe has an abundance of trails suitable for mountain biking, but would it be an exaggeration to say that we’ve achieved perfection here? The loop in question is of such intensity that you can’t help but enjoy the asphalt climbs. The first-class descents are long and demanding, but so beautiful!

Deutsch : VTT N°31 Tour Bergout Ichantes Jaupins

Das Aspe-Tal ist reich an Mountainbike-Strecken, aber wäre es übertrieben zu sagen, dass es sich hier um eine perfekte Strecke handelt? Der Rundkurs ist so intensiv, dass man die Anstiege auf Asphalt genießen kann. Die erstklassigen Abfahrten sind lang und anspruchsvoll, aber so schön!

Italiano :

La valle d’Aspe è ricca di percorsi adatti alla mountain bike, ma sarebbe esagerato dire che questo è un esempio perfetto? L’anello in questione è di un’intensità tale da far apprezzare le salite su asfalto. Le discese di prima classe sono lunghe e impegnative, ma così belle!

Español : VTT N°31 Tour Bergout Ichantes Jaupins

La Vallée d’Aspe cuenta con abundantes senderos aptos para la bicicleta de montaña, pero ¿sería exagerado decir que aquí hemos alcanzado la perfección? El bucle en cuestión es de tal intensidad que realmente se aprecian las subidas de asfalto. Los descensos de primera categoría son largos y exigentes, ¡pero tan bonitos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine