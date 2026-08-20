Itinéraires CAUE : Découvrez l’architecture contemporaine à vélo !, Besançon, Moulès-et-Baucels

Informations pratiques

Itinéraires CAUE : Découvrez l’architecture contemporaine à vélo ! Samedi 17 octobre, 14h00 Besançon Hérault

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, venez explorer l’architecture du XXIe siècle qui rythme le paysage de Besançon et de ses environs. Cet itinéraire à vélo guidé vous permettra de découvrir différents projets architecturaux et de comprendre l’évolution de notre environnement urbain.

Rendez-vous le samedi 17 octobre à 14h pour un départ en groupe depuis (lieu de RDV à préciser). Que vous soyez passionné d’architecture, curieux de découvrir les enjeux du logement et de l’urbanisme ou simplement amateur de balades à vélo, cet itinéraire est fait pour vous ! Cette sortie est l’occasion de comprendre comment l’architecture façonne notre cadre de vie, tout en profitant d’un moment convivial à travers la ville et ses environs.

Venez avec votre vélo !

Pour en savoir plus sur cet itinéraire, consultez notre site : Itinéraires CAUE (https://www.itineraires-caue.fr/itineraire-caue-logement-et-peripherie-de-besancon-au-21e-siecle,43.htm) (tous les points ne feront pas l’objet d’un arrêt)

Ce site internet a été réalisé avec le concours financier de la DRAC Bourgogne Franche-Comté.

Besançon A préciser Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonhabitatdoubs.fr/journees-nationales-de-larchitecture-2026-itineraires-caue-decouvrez-larchitecture-contemporaine-a-velo/ »}] [{« link »: « https://www.itineraires-caue.fr/itineraire-caue-logement-et-peripherie-de-besancon-au-21e-siecle,43.htm »}]

Dans le cadre des JNAS 2026, venez explorer l’architecture du XXIe siècle qui rythme le paysage de Besançon et de ses environs. Cet itinéraire à vélo guidé vous permettra de …

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