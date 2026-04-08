GUINGUETTE DES VENDANGES Domaine de Blancardy Moulès-et-Baucels

Moulès-et-Baucels

GUINGUETTE DES VENDANGES

Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Guinguette des Surprises au Domaine de Blancardy avec Two Doo huîtres de Jadou Coquillage, beignets Maison Porras, crêpes Mr Popote, burgers Truck2Food, cookies Marizette et planches du domaine. Une soirée festive et gourmande

Profitez d’une soirée conviviale au Domaine de Blancardy avec notre Guinguette des Surprises.

Ambiance musicale assurée avec le groupe Two Doo.

Côté gourmandise huîtres de Jadou Coquillage, beignets de la Maison Porras, crêpes de Mr Popote, burgers de Truck2Food, cookies de Marizette et nos planches mixtes du domaine, accompagnées de nos vins.

Un moment festif, chaleureux et plein de saveurs à partager. .

Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 80 60 81 66 commercial.blancardy@gmail.com

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English :

Guinguette des Surprises at Domaine de Blancardy with Two Doo: oysters from Jadou Coquillage, beignets from Maison Porras, crêpes Mr Popote, Truck2Food burgers, Marizette cookies and planks from the estate. A festive, gourmet evening

L’événement GUINGUETTE DES VENDANGES Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34