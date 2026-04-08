GUINGUETTE D’ÉTÉ Domaine de Blancardy Moulès-et-Baucels
GUINGUETTE D’ÉTÉ Domaine de Blancardy Moulès-et-Baucels vendredi 10 juillet 2026.
Moulès-et-Baucels
GUINGUETTE D’ÉTÉ
Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Guinguette d’été au Domaine de Blancardy avec Peper Sauce Cover huîtres de Jadou Coquillage, beignets du Clède, burgers Zucca Burger, glaces du Champ des Sorbets et planches du domaine. Une soirée festive, gourmande et musicale
Cap sur l’été au Domaine de Blancardy avec notre Guinguette d’Été
Profitez d’une ambiance live avec le groupe Peper Sauce Cover, tout en savourant les huîtres de Jadou Coquillage, les beignets d’oignon du Clède, les burgers de Zucca Burger, les glaces du Champ des Sorbets et nos planches mixtes du domaine, accompagnées de nos vins
Une soirée estivale, conviviale et pleine de gourmandise à partager .
Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 80 60 81 66 commercial.blancardy@gmail.com
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English :
Summer guinguette at Domaine de Blancardy with Peper Sauce Cover: oysters from Jadou Coquillage, beignets from Le Clède, Zucca Burger, ice creams from Champ des Sorbets and plates from the estate. A festive, gourmet and musical evening
L’événement GUINGUETTE D’ÉTÉ Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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