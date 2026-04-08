GUINGUETTE DES SURPRISES Domaine de Blancardy Moulès-et-Baucels

Moulès-et-Baucels

GUINGUETTE DES SURPRISES

Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Guinguette des Surprises au Domaine de Blancardy avec WELO et The Majestics huîtres de Jadou Coquillage, beignets du Clède, barbecue Brasa, pizzas Roulotte Flambée, glaces Champ des Sorbets et planches du domaine. Une soirée festive et gourmande

Vivez une soirée unique au Domaine de Blancardy avec notre Guinguette des Surprises.

Au programme une ambiance musicale en deux temps avec WELO en première partie, suivi du groupe The Majestics.

Côté gourmandise huîtres de Jadou Coquillage, beignets d’oignon du Clède, barbecue signé Brasa, pizzas de la Roulotte Flambée, glaces du Champ des Sorbets et nos planches mixtes du domaine, accompagnées de nos vins.

Une soirée festive, conviviale et pleine de saveurs à partager. .

Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 80 60 81 66 commercial.blancardy@gmail.com

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English :

Guinguette des Surprises at Domaine de Blancardy with WELO and The Majestics: oysters from Jadou Coquillage, beignets from Le Clède, Brasa barbecue, Roulotte Flambée pizzas, Champ des Sorbets ice creams and boards from the estate. A festive, gourmet evening

L’événement GUINGUETTE DES SURPRISES Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34