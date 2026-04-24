LES SOIRÉES ESTIVALES DU MAS DU GINESTOUS Moulès-et-Baucels
LES SOIRÉES ESTIVALES DU MAS DU GINESTOUS Moulès-et-Baucels vendredi 3 juillet 2026.
Moulès-et-Baucels
LES SOIRÉES ESTIVALES DU MAS DU GINESTOUS
15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21
Soirées organisées dans le parc avec groupe musical en live en mode after-work du vendredi soir
Enfant gratuit. Adulte 5 euros l’entrée comprenant un verre sérigraphié à garder. Réservation conseillée pour places assises.
Concert, cave, bar et traiteur sur place. .
15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 95 13 00 42 masduginestous@gmail.com
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English :
Friday evening after-work parties in the park with live band
L’événement LES SOIRÉES ESTIVALES DU MAS DU GINESTOUS Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34
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