Moulès-et-Baucels

LES SOIRÉES ESTIVALES DU MAS DU GINESTOUS

15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

Soirées organisées dans le parc avec groupe musical en live en mode after-work du vendredi soir

Enfant gratuit. Adulte 5 euros l’entrée comprenant un verre sérigraphié à garder. Réservation conseillée pour places assises.

Concert, cave, bar et traiteur sur place. .

15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 95 13 00 42 masduginestous@gmail.com

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English :

Friday evening after-work parties in the park with live band

L’événement LES SOIRÉES ESTIVALES DU MAS DU GINESTOUS Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34