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SOIRÉE SOUS LES VOÛTES Mas du Ginestous Moulès-et-Baucels

SOIRÉE SOUS LES VOÛTES Mas du Ginestous Moulès-et-Baucels samedi 30 mai 2026.

Lieu : Mas du Ginestous

Adresse : 15 chemin du Ginestous

Ville : 34190 Moulès-et-Baucels

Département : Hérault

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Moulès-et-Baucels

SOIRÉE SOUS LES VOÛTES

Mas du Ginestous 15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Première ouverture au public de notre nouvelle salle voûtée avec tapas et ambiance musicale
Entrée gratuite, règlement des consommation sur place. Places limitées, réservation obligatoire   .

Mas du Ginestous 15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 95 13 00 42  masduginestous@gmail.com

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English :

First public opening of our new vaulted hall with tapas and musical ambience

L’événement SOIRÉE SOUS LES VOÛTES Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34

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