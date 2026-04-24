SOIRÉE SOUS LES VOÛTES Mas du Ginestous Moulès-et-Baucels
SOIRÉE SOUS LES VOÛTES Mas du Ginestous Moulès-et-Baucels samedi 30 mai 2026.
Moulès-et-Baucels
SOIRÉE SOUS LES VOÛTES
Mas du Ginestous 15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Première ouverture au public de notre nouvelle salle voûtée avec tapas et ambiance musicale
Entrée gratuite, règlement des consommation sur place. Places limitées, réservation obligatoire .
Mas du Ginestous 15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 95 13 00 42 masduginestous@gmail.com
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English :
First public opening of our new vaulted hall with tapas and musical ambience
L’événement SOIRÉE SOUS LES VOÛTES Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34
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