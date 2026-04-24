SOIRÉE SOUS LES VOÛTES Mas du Ginestous Moulès-et-Baucels

Moulès-et-Baucels

SOIRÉE SOUS LES VOÛTES

Mas du Ginestous 15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Première ouverture au public de notre nouvelle salle voûtée avec tapas et ambiance musicale

Entrée gratuite, règlement des consommation sur place. Places limitées, réservation obligatoire .

Mas du Ginestous 15 chemin du Ginestous Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 95 13 00 42 masduginestous@gmail.com

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English :

First public opening of our new vaulted hall with tapas and musical ambience

L’événement SOIRÉE SOUS LES VOÛTES Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34