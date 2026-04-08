GUINGUETTE DU PRINTEMPS Domaine de Blancardy Moulès-et-Baucels
GUINGUETTE DU PRINTEMPS Domaine de Blancardy Moulès-et-Baucels vendredi 12 juin 2026.
Moulès-et-Baucels
GUINGUETTE DU PRINTEMPS
Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Guinguette de printemps au Domaine de Blancardy avec le groupe Meeting huîtres de Jadou Coquillage, beignets du Clède, burgers Truck2Food, cookies Marizette et planches du domaine. Une soirée festive, gourmande et conviviale
Venez célébrer le retour des beaux jours à notre Guinguette de Printemps au Domaine de Blancardy
Au programme une ambiance musicale live avec le groupe Meeting, une sélection gourmande avec les huîtres de Jadou Coquillage, les beignets d’oignon du Clède, les burgers de Truck2Food, les cookies de Marizette, sans oublier nos planches mixtes du domaine, le tout accompagné de nos vins .
Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 80 60 81 66 commercial.blancardy@gmail.com
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English :
Spring guinguette at Domaine de Blancardy with the Meeting group: oysters from Jadou Coquillage, beignets from Le Clède, Truck2Food burgers, Marizette cookies and planks from the estate. A festive, gourmet and convivial evening
L’événement GUINGUETTE DU PRINTEMPS Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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