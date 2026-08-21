Itinérance Patrimoniale et Histoires Locales d’Araules RV devant l’église Araules

Informations pratiques

Araules

Itinérance Patrimoniale et Histoires Locales d’Araules

RV devant l’église Le Bourg Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

à 14h partez à la découverte du patrimoine d’Araules, Combevieille, Recharinges et Montbuzat églises, prieuré, loge de berger, assemblée, vitraux, mémorial et temple. Verre de l’amitié offert par la mairie. Covoiturage possible à définir sur place.

.

RV devant l’église Le Bourg Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 61 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2:00 p.m.: Set out to explore the heritage of Araules, Combevieille, Recharinges, and Montbuzat: %E9churches, a priory, a shepherd’s hut, a community hall, stained-glass windows, a memorial, and a temple. A complimentary glass of wine offered by City Hall. Carpooling available; details to be arranged on site.

L’événement Itinérance Patrimoniale et Histoires Locales d’Araules Araules a été mis à jour le 2026-08-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire