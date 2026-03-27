It’s Wine Time dans un lieu chargé d’histoire Le Bourg Saint-Laurent-l’Abbaye

It’s Wine Time dans un lieu chargé d’histoire

Le Bourg Abbaye de Saint-Laurent-l’Abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31 2026-08-21

Cet été, les jeudis, vendredis et samedis, les appellations Sancerre, Pouilly, Giennois, présentent à tour de rôle leurs vins lors d’animations-dégustations. Elles ont lieu les jeudis lors d’une lecture du paysage d’un lieu insolite, les vendredis dans un lieu chargé d’histoire et les samedis dans les vignes chez des vignerons différents.

Dans un lieu chargé d’histoire à Saint-Laurent-l’Abbaye

Plongez dans l’histoire fascinante de l’abbaye lors d’une balade guidée. Explorez les secrets de ces vestiges, si précieux pour les habitants. La visite se conclut par une dégustation unique, avec une vue imprenable sur les vignes.

Rendez-vous à 18h30,

Les vendredis 10 juillet, 31 juillet et 21 août.

Uniquement sur réservation auprès des Offices de Tourisme de la destination Sancerre-Pouilly-Giennois, la Maison des Sancerre & La Tour du Pouilly Fumé. .

Le Bourg Abbaye de Saint-Laurent-l’Abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : It’s Wine Time dans un lieu chargé d’histoire

L’événement It’s Wine Time dans un lieu chargé d’histoire Saint-Laurent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire