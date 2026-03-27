It’s Wine Time Lecture du paysage

Les Loges Mesves-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06 2026-08-27

Cet été, les jeudis, vendredis et samedis, les appellations Sancerre, Pouilly, Giennois, présentent à tour de rôle leurs vins lors d’animations-dégustations. Elles ont lieu les jeudis lors d’une lecture du paysage d’un lieu insolite, les vendredis dans un lieu chargé d’histoire et les samedis dans les vignes chez des vignerons différents.

Lecture du paysage aux Loges

Partez à la découverte d’un village de mariniers ligériens, dont l’histoire se confond avec celle des vins de Pouilly-Fumé.

Au fil de la visite, apprenez à lire le paysage le fleuve, les coteaux, les vignes… et ce qui les lie.

Une immersion qui se conclut un verre à la main !

Rendez-vous à 18h30,

Les jeudis 16 juillet, 6 août et 27 août.

Uniquement sur réservation auprès des Offices de Tourisme de la destination Sancerre-Pouilly-Giennois, la Maison des Sancerre & La Tour du Pouilly Fumé. .

Les Loges Mesves-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : It’s Wine Time Lecture du paysage

L’événement It’s Wine Time Lecture du paysage Mesves-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire