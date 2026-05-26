Saleich

IV RASSEMBLEMENT CDSC31 INTERDÉPARTEMENTAL

SALLE DES FÊTES Saleich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Le comité départemental de Spéléologie et de Canyon du 31 organise dans votre secteur une manifestation de trois jours et un repas le vendredi, ouvert à tous.

IV rassemblement CDSC31 interdépartemental, au profit de l’association Ice Hymalayas.

Le comité départemental de Spéléologie et de Canyon du 31 organise dans votre secteur une manifestation de trois jours et un repas le vendredi, ouvert à tous.

Cette manifestation a pour premier objectif d’accueillir des spéléologues pour pratiquer leur passion dans le plus grand réseau souterrain français situé sous les communes d’Arbas et d’Herran mais aussi de partager notre passion avec le plus grand nombre. .

SALLE DES FÊTES Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie f.muller.balaruc@gmail.com

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English :

The Comité Départemental de Spéléologie et de Canyon du 31 is organizing a three-day event in your area, with a meal on Friday, open to all.

L’événement IV RASSEMBLEMENT CDSC31 INTERDÉPARTEMENTAL Saleich a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE