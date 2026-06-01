JOURNÉE MUSICALE EN FAMILLE MÉLODIES DANS LE SABLE QU’ES AQUO Saleich

Saleich

JOURNÉE MUSICALE EN FAMILLE MÉLODIES DANS LE SABLE

QU’ES AQUO 26 rue de l’Estélas Saleich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 16:15:00

Date(s) :

2026-06-27

Une journée pour créer, écouter, jouer, rêver et partager la musique en famille, dans la bonne humeur et la convivialité.

10h Atelier de lutherie sauvage

Les petites mains et les grandes imaginations se retrouvent pour fabriquer des instruments étonnants à partir de matériaux naturels et de récupération. Une belle occasion de créer ensemble et d’explorer les sons qui nous entourent.

10h30 Éveil musical Mélodies dans le sable

Contes, histoires, chansons et jeux musicaux vous emmèneront dans un voyage sensoriel au fil du sable, du vent et des trésors cachés. Un moment doux et poétique à partager en famille.

14h30 Découverte de la batucada

Place à l’énergie et aux rythmes festifs des percussions brésiliennes ! Les plus grands pourront s’initier au plaisir de jouer ensemble et de faire vibrer les tambours dans une ambiance joyeuse et conviviale.

16h15 Goûter partagé

Pour clôturer la journée nous nous retrouverons autour d’un goûter partagé pour prolonger les échanges, les rencontres et les sourires.

Une journée pour créer, écouter, jouer, rêver et partager la musique en famille, dans la bonne humeur et la convivialité.

Ouvert aux familles et aux enfants de tous âges. Venez vivre une journée riche en découvertes musicales et en moments partagés ! .

QU’ES AQUO 26 rue de l’Estélas Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie tempo.cagire@gmail.com

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English :

A day for creating, listening, playing, dreaming and sharing music with the whole family, in a convivial atmosphere.

L’événement JOURNÉE MUSICALE EN FAMILLE MÉLODIES DANS LE SABLE Saleich a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE