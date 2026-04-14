Ivanov, Théâtre de Carouge, Carouge

Ivanov 21 avril – 10 mai Théâtre de Carouge

Plein tarif: CHF 42.–

AVS/AI: CHF 33.–

<25ans/Étudiantes et étudiants: CHF 15.– Carte 20ans/20francs : CHF 10.– Dernière minute <25ans*: CHF 10.– Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-04-21T19:30:00+02:00 – 2026-04-21T22:20:00+02:00 Fin : 2026-05-10T17:00:00+02:00 - 2026-05-10T19:50:00+02:00

Marié à Anna Petrovna que la tuberculose condamne à court terme et criblé de dettes, Ivanov ne parvient plus à faire face à l’adversité.

En quatre actes haletants, cet homme ordinaire, petit bourgeois de Russie centrale et propriétaire désargenté, sombre dans une mélancolie paralysante qui le conduit à assister impuissant à son propre naufrage. Les rebondissements cocasses qui ballottent cet anti-héros entre renouveau et enlisement, feront de sa destinée un passionnant voyage dans le fascinant labyrinthe de l’âme humaine. Tchekhov écrit Ivanov en dix jours. Nous sommes en 1887, il a 27 ans et la radicalité de sa fulgurance imprègne sa première grande pièce, où tragique et comique s’entremêlent intimement.

L’homme de théâtre au style si particulier, Jean-François Sivadier, auteur, comédien et metteur en scène, entouré d’interprètes de la première heure et de tout nouveaux compagnons, s’empare de cette version brutale et novatrice, ravivant l’incandescence tchekhovienne.

Portée par l’écriture de l’un des plus fabuleux poètes de tous les temps, sa mise en scène entre en résonance avec cette citation de Gustave Mahler : « La tradition n’est pas le culte des cendres, mais la transmission du feu ».

Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge 1227 Genève +41 22 343 25 55 [{« type »: « link », « value »: « https://theatredecarouge.ch/spectacle/ivanov/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-carouge/

De Tchekhov, par Jean-François Sivadier à découvrir au Théâtre de Carouge du 21 avril au 30 mai 2026. Un spectacle où la puissance à la fois triste et comique du drame de Tchekhov est sublimée.

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