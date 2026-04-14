Printemps Carougeois, Place de Sardaigne, Carouge

Printemps Carougeois 24 avril – 3 mai Place de Sardaigne

Prix variable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T22:00:00+02:00

Car une famille, c’est un joyeux bazar d’histoires, de transmissions, de petites manies… et surtout de liens qui nous rassemblent.

Au programme: théâtre d’objets, concert dessiné, atelier yoga parent-enfant, déambulation artistique en plein air, soirée jeux intergénérationnelle, exposition photo, films, rencontres au Musée et en librairie, rendez-vous en bibliothèque et encore bien d’autres surprises.

En plein air ou dans vos lieux culturels préférés, le Printemps carougeois 2026 est un festival tout public, ouvert, vivant, curieux — une véritable vitrine des institutions culturelles de la ville.

Que vous veniez en famille ou que vous cherchiez à vous en inventer une le temps d’un événement, vous êtes les bienvenues et bienvenus! Cette année, Carouge se réunit, se raconte et se fête.

Rejoignez-nous!

Place de Sardaigne Place de sardaigne, 1227 Carouge Carouge La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/printemps-carougeois-2026-8KYKJFDNFJ »}]

Du 24 avril au 3 mai 2026, le festival pluridisciplinaire de la Ville de Carouge célèbre tous les clans, tribus, fratries, duos improbables et lignées légendaires qui font vibrer Carouge.

Ville de Carouge