IVRESSE L’expo à consommer sans modération !, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

IVRESSE L’expo à consommer sans modération ! 17 avril – 1 septembre Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Entre euphorie et intoxication, l’ivresse traverse l’histoire avec des significations multiples. Longtemps célébrée comme élévation spirituelle et plaisir festif, de l’Antiquité au Moyen Âge, elle oscille déjà entre usage bénéfique et excès condamnable.

Des bacchanales antiques aux tavernes animées, des affiches de la Belle Époque aux messages de prévention, l’exposition révèle comment l’ivresse façonne les sociétés et inspire les artistes.

Regards moraux, médicaux et juridiques se croisent pour raconter une histoire faite de fascination, d’interdits et de liberté.

Ivresse, l’exposition à consommer sans modération… et avec curiosité !

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

