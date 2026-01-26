IVRESSE L’EXPO À CONSOMMER SANS MODÉRATION ! MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

IVRESSE L’EXPO À CONSOMMER SANS MODÉRATION !

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-09-01 18:00:00

2026-04-17

Des bacchanales antiques aux tavernes animées, des affiches de la Belle Époque aux messages de prévention, découvrez comment l’ivresse façonne les sociétés et inspire les artistes.

Entre euphorie et intoxication, l’ivresse traverse l’histoire avec des significations multiples. Longtemps célébrée comme élévation spirituelle et plaisir festif, de l’Antiquité au Moyen Âge, elle oscille déjà entre usage bénéfique et excès condamnable.

Regards moraux, médicaux et juridiques se croisent pour raconter une histoire faite de fascination, d’interdits et de liberté. Ivresse, l’exposition à consommer sans modération… et avec curiosité ! .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 95 40 communication.pauldupuy@culture.toulouse.fr

From ancient bacchanals to lively taverns, from Belle Époque posters to prevention messages, discover how drunkenness shapes societies and inspires artists.

