IVT Emmanuelle Laborit – Je(s), Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

IVT Emmanuelle Laborit – Je(s) Jeudi 25 mars 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 13€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:00:00+01:00

Le chansigne est une forme d’expression artistique à part entière qui donne à voir une chanson en s’appuyant sur la richesse de la langue des signes. Sa qualité tridimensionnelle, l’implication du corps et du visage, restituent les émotions, l’univers et la musicalité de la chanson. Le chansigne ne se limite pas à une traduction : son interprétation se nourrit nécessairement de la culture sourde. Entre chansignes originaux, chansons du répertoire français et clips vidéo, Je(s) est une invitation à l’adresse de toutes et tous à découvrir un art sourd contemporain, un rythme qui naît du geste, de l’impact, du souffle, bien avant le son. Un rythme propre au corps sourd qui devient la source. Une musique qui se met à son service.

Un accueil en LSF est organisé le soir du concert.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Emmanuelle Laborit nous immerge dans l’art du chansigne avec cette performance mêlant clips-vidéos et musique live.

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