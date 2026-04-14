Ixcanul, Auditorium de Seynod, Seynod

Ixcanul Lundi 20 avril, 20h30 Auditorium de Seynod Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T20:30:00+02:00 – 2026-04-20T22:01:00+02:00

Fin : 2026-04-20T20:30:00+02:00 – 2026-04-20T22:01:00+02:00

Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=HRM1A »}]

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