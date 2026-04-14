Ixcanul, Auditorium de Seynod, Seynod
Ixcanul, Auditorium de Seynod, Seynod lundi 20 avril 2026.
Ixcanul Lundi 20 avril, 20h30 Auditorium de Seynod Upper Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T20:30:00+02:00 – 2026-04-20T22:01:00+02:00
Fin : 2026-04-20T20:30:00+02:00 – 2026-04-20T22:01:00+02:00
Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=HRM1A »}]
Unipop – María, jeune maya de 17 ans, vit avec ses parents dans une plantation de café sur les flancs d’un volcan, au Guatemala. Elle voudrait échapper à son destin, au mariage arrangé qui l’attend… Auditorium de Seynod Ixcanul