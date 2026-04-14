Mr. Nobody Against Putin, Auditorium de Seynod, Seynod
Mr. Nobody Against Putin, Auditorium de Seynod, Seynod dimanche 19 avril 2026.
Mr. Nobody Against Putin Dimanche 19 avril, 10h30 Auditorium de Seynod Upper Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T11:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T11:59:00+02:00
Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=FURFH »}]
Ciné-croissant ! – Alors que la Russie lance son invasion à grande échelle de l’Ukraine, les écoles primaires de tout le pays sont transformées en centres de recrutement pour la guerre. Confronté a… Auditorium de Seynod Mr. Nobody Against Putin
À voir aussi à Seynod (Upper Savoy)
- Chronique des années de braise, Auditorium de Seynod, Seynod 19 avril 2026
- Ixcanul, Auditorium de Seynod, Seynod 20 avril 2026