J.E.P. Eglise protestante de Klingenthal Ottrott
dimanche 20 septembre 2026 · Ottrott
Informations pratiques
Ottrott
J.E.P. Eglise protestante de Klingenthal
5 rue de l’église Ottrott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée de l’église toute l’après-midi avec présentation d’objets cultuels.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association pour la Sauvegarde du Klingenthal propose des visites commentées toute l’après-midi de l’église protestante avec présentation d’objets cultuels. .
5 rue de l’église Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 95 28 maison-manufacture@klingenthal.fr
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English :
Guided tour of the church all afternoon, with presentation of religious objects.
L’événement J.E.P. Eglise protestante de Klingenthal Ottrott a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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