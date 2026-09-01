Informations pratiques

Ottrott

J.E.P. Eglise protestante de Klingenthal

5 rue de l’église Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée de l’église toute l’après-midi avec présentation d’objets cultuels.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association pour la Sauvegarde du Klingenthal propose des visites commentées toute l’après-midi de l’église protestante avec présentation d’objets cultuels. .

5 rue de l’église Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 95 28 maison-manufacture@klingenthal.fr

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English :

Guided tour of the church all afternoon, with presentation of religious objects.

L’événement J.E.P. Eglise protestante de Klingenthal Ottrott a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile