UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ottrott

J.E.P. Eglise protestante de Klingenthal Ottrott

dimanche 20 septembre 2026 · Ottrott

J.E.P. Eglise protestante de Klingenthal Ottrott

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
5 rue de l'église
Ville
67530 Ottrott
Département
Bas-Rhin
Tarif

Ottrott

J.E.P. Eglise protestante de Klingenthal

5 rue de l’église Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée de l’église toute l’après-midi avec présentation d’objets cultuels.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association pour la Sauvegarde du Klingenthal propose des visites commentées toute l’après-midi de l’église protestante avec présentation d’objets cultuels.   .

5 rue de l’église Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 95 28  maison-manufacture@klingenthal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the church all afternoon, with presentation of religious objects.

L’événement J.E.P. Eglise protestante de Klingenthal Ottrott a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

À voir aussi à Ottrott (Bas-Rhin)