J.E.P. La fôret de Bischoffsheim Ottrott
dimanche 20 septembre 2026 · Ottrott
Informations pratiques
Ottrott
J.E.P. La fôret de Bischoffsheim
Chemin forestier Ochsenlaeger, D204 Ottrott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte de la forêt de Bischoffsheim entre patrimoine, histoire locale et ambiance musicale avec les Trompes de chasse Saint-Étienne de Marmoutier. Une après-midi conviviale ponctuée d’un verre à la maison forestière de l’Ochsenlager. Véhicule necessaire.
Partez à la rencontre de la forêt de Bischoffsheim à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cette balade commentée vous invite à explorer l’histoire et le patrimoine forestier local au fil des sentiers. L’après-midi sera ponctué par une animation musicale des Trompes Saint-Étienne de Marmoutier, dans le cadre du 40e anniversaire des Amis de l’Orgue et du Patrimoine de Bischoffsheim.
Un moment convivial autour d’un verre sera proposé à la maison forestière de l’Ochsenlager en fin d’après-midi.
Déplacements en voiture entre les différents sites. .
Chemin forestier Ochsenlaeger, D204 Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 96 30 19 aopb.sheller@gmail.com
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English :
Discover the Bischoffsheim forest, its heritage, local history and musical ambience with the Trompes de chasse Saint-Étienne de Marmoutier. A convivial afternoon with a drink at the Ochsenlager forest house. Vehicle required.
L’événement J.E.P. La fôret de Bischoffsheim Ottrott a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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