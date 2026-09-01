Informations pratiques

Vergezac

J.E.P. Exposition de motos et autos centenaires

Château du Thiolent Vergezac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Les Guidons d’Autrefois sera présente au château, avec une exposition de motos et autos centenaires, dont un modèle fraîchement restauré… surprise !

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Château du Thiolent Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 01 87

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English :

The association Les Guidons d’Autrefois will be present at the château, with an exhibition of century-old motorcycles and cars, including a freshly restored model… surprise!

L’événement J.E.P. Exposition de motos et autos centenaires Vergezac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay