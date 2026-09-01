J.E.P. Exposition de motos et autos centenaires Vergezac
samedi 19 septembre 2026 · Vergezac
Informations pratiques
Vergezac
J.E.P. Exposition de motos et autos centenaires
Château du Thiolent Vergezac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Les Guidons d’Autrefois sera présente au château, avec une exposition de motos et autos centenaires, dont un modèle fraîchement restauré… surprise !
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Château du Thiolent Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 01 87
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English :
The association Les Guidons d’Autrefois will be present at the château, with an exhibition of century-old motorcycles and cars, including a freshly restored model… surprise!
L’événement J.E.P. Exposition de motos et autos centenaires Vergezac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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