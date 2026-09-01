J.E.P. Ouverture d’une demeure médiévale du XIIe siècle Rosheim
samedi 19 septembre 2026 · Rosheim
Informations pratiques
Rosheim
J.E.P. Ouverture d’une demeure médiévale du XIIe siècle
23 rue du général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Comment vivait-on dans une maison médiévale ? Qui y habitait ? Des questions qui trouvent des réponses au cours de la visite de la plus ancienne maison en pierre d’Alsace. Visite libre.
La Maison Romane, construite en 1154, est l’un des plus
anciens témoignages d’architecture civile médiévale en
Alsace. Son plan carré, ses pierres en grès à bossage et ses
petites ouvertures lui donnent un aspect de tour fortifiée
qui rappelle les châteaux forts du Moyen Âge. Classée
monument historique depuis 1922, restaurée en 2000-
2001, la Maison Romane vous accueille pour vous conter
ses origines et la vie à l’époque de sa construction… .
23 rue du général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 27 60 mairie@rosheim.com
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English :
What was it like to live in a medieval house? Who lived there? Questions that will be answered on a tour of Alsace’s oldest stone house. Self-guided tour.
L’événement J.E.P. Ouverture d’une demeure médiévale du XIIe siècle Rosheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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