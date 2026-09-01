Informations pratiques

Rosheim

J.E.P. Ouverture d’une demeure médiévale du XIIe siècle

23 rue du général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Comment vivait-on dans une maison médiévale ? Qui y habitait ? Des questions qui trouvent des réponses au cours de la visite de la plus ancienne maison en pierre d’Alsace. Visite libre.

La Maison Romane, construite en 1154, est l’un des plus

anciens témoignages d’architecture civile médiévale en

Alsace. Son plan carré, ses pierres en grès à bossage et ses

petites ouvertures lui donnent un aspect de tour fortifiée

qui rappelle les châteaux forts du Moyen Âge. Classée

monument historique depuis 1922, restaurée en 2000-

2001, la Maison Romane vous accueille pour vous conter

ses origines et la vie à l’époque de sa construction… .

23 rue du général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 27 60 mairie@rosheim.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What was it like to live in a medieval house? Who lived there? Questions that will be answered on a tour of Alsace’s oldest stone house. Self-guided tour.

L’événement J.E.P. Ouverture d’une demeure médiévale du XIIe siècle Rosheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile