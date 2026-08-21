Informations pratiques

Rosheim

Procession mariale aux flambeaux

58 Rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 21:00:00

fin : 2026-09-06 22:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Les habitants de Rosheim sont fidèles à la coutume de vénérer Marie en signe de reconnaissance pour avoir échappé de justesse à l’extermination de la population de la ville de Rosheim pendant la guerre de Trente ans. Au départ de l’église Saint-Étienne jusqu’à la grotte de Lourdes située derrière l’église romane.

Au départ de l’église Saint-Étienne jusqu’à la grotte de Lourdes située derrière l’église romane Saints Pierre & Paul. Et pour que cette procession puisse être solennelle, les habitants de Rosheim sont invités à décorer et illuminer les façades des maisons.

La ville est dédiée à la sainte Vierge Marie depuis la guerre de trente ans (1618-1648), durant laquelle elle a échappé de justesse à l’extermination. Depuis, la population porte un véritable acte de reconnaissance à celle qui a toujours été la grande protectrice de la cité.

En cas de pluie, un temps de prière se fera à l’église Saint Étienne. .

58 Rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr

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English :

The residents of Rosheim remain faithful to the tradition of venerating Mary as a sign of gratitude for having narrowly escaped the extermination of the town’s population during the Thirty Years’ War. The procession begins at St. Stephen’s Church and proceeds to the Lourdes Grotto, located behind the Romanesque church.

L’événement Procession mariale aux flambeaux Rosheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile