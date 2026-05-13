Concert Arnold Rosheim
Concert Arnold Rosheim vendredi 28 août 2026.
Rosheim
Concert Arnold
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Une soirée comme on les aime… simple, chaleureuse et pleine de belles chansons.
Arnold, c’est un duo accordéon/guitare-chant qui fait vivre la chanson française avec sincérité et émotion. Des textes qui parlent, des mélodies qui restent… et une ambiance qui colle parfaitement à l’esprit du Schnakeloch.
Avec plus de 15 ans de scène et déjà 6 albums à leur actif, ils savent embarquer le public et créer ce petit moment hors du temps, entre écoute et partage.
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
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English :
An evening just the way we like it? simple, warm and full of beautiful songs.
L’événement Concert Arnold Rosheim a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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