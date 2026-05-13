Rosheim

Concert Arnold

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Une soirée comme on les aime… simple, chaleureuse et pleine de belles chansons.

Arnold, c’est un duo accordéon/guitare-chant qui fait vivre la chanson française avec sincérité et émotion. Des textes qui parlent, des mélodies qui restent… et une ambiance qui colle parfaitement à l’esprit du Schnakeloch.

Avec plus de 15 ans de scène et déjà 6 albums à leur actif, ils savent embarquer le public et créer ce petit moment hors du temps, entre écoute et partage.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

An evening just the way we like it? simple, warm and full of beautiful songs.

L’événement Concert Arnold Rosheim a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile