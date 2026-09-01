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AGENDA · Lavoûte-sur-Loire

J.E.P Visite du château de Lavoûte-Polignac Lavoûte-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Lavoûte-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Château de Lavoûte-Polignac
Ville
43800 Lavoûte-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif
8.5 8.5 8.5 Tarif réduit

Lavoûte-sur-Loire

J.E.P Visite du château de Lavoûte-Polignac

Château de Lavoûte-Polignac Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les visites commentées au château de Lavoûte-Polignac sont au tarif réduit de 8,50€.
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Château de Lavoûte-Polignac Lavoûte-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 50 02  chateau.lavoutepolignac@orange.fr

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English :

As part of European Heritage Days, guided tours of the Château de Lavoûte-Polignac are available at a reduced rate of 8.50?.

L’événement J.E.P Visite du château de Lavoûte-Polignac Lavoûte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay