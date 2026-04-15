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J.E.P Visite du moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance

J.E.P Visite du moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Ancette

Adresse : 666 route du Pont Bleu

Ville : 43500 Saint-Julien-d'Ance

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Julien-d’Ance

J.E.P Visite du moulin d’Ancette

Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir le moulin d’Ancette et le petit musée de Jojo .
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Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35  amisdesaintjuliendance@gmail.com

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English :

Take advantage of the European Heritage Days to discover or rediscover the Ancette mill and Jojo’s little museum .

L’événement J.E.P Visite du moulin d’Ancette Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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